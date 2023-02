Cremonese-Roma 2-1 | prima vittoria grigiorossa

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Labatte la2-1 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023 e conquista lain campionato. La formazione lombarda, già capace di eliminare i capitolini in Coppa Italia, si impone con i gol di Tsadjout al 17? e di Ciofani, a segno su rigore all’83’. Per laallenata da Mourinho, espulso all’inizio della ripresa, momentaneo pareggio di Spinazzola al 71?. Il successo consente alladi salire a 12 punti, di scavalcare la Sampdoria e lasciare l’ultimo posto in classifica. La, ferma a quota 44, è quinta alle spalle della Lazio. LA PARTITA – Dopo la sfida vinta dai lombardi in Coppa Italia, Mourinho per la replica in Serie A punta inizialmente su Belotti, dopo la bella prestazione in Europa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Contro la Cremonese era il punto più basso dell'anno per la Roma in Coppa Italia. Contro la Cremonese è ora il pun… - Eurosport_IT : La Cremonese trova la prima vittoria stagionale in Serie A: battuta la Roma 2-1! ?????? #SerieA | #CremoneseRoma |… - brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - MarteliSimone : Lecce, Sampdoria, Verona, Perugia, Venezia, Ancona, Spezia, Cremonese...sono solo alcune. E vi stupite?! Tifare la… - MilanLiveIT : #CremoneseRoma 2-1: i giallorossi non agganciano #Inter e #Milan -

L'ultima volta che laaveva vinto una partita di Serie A metà dei giocatori dellain campo stasera allo Zini non erano neppure nati . Non solo: era dal 1930 che lanon batteva i giallorossi in casa.I lombardi vincono con i gol di Tsadjout e Ciofani, ora sono penultimi davanti alla Samp Labatte la2 - 1 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022 - 2023 e conquista la prima vittoria in campionato. La formazione lombarda, già capace di eliminare i ...Abbonati per leggere anchenome Associazione Sportivaanno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche, formazioni ufficiali e dove vedere la ...

Frenando la corsa di una Roma che vincendo avrebbe agganciato le milanesi al secondo posto in classifica. Cremonese Roma esultanza – Calciomercatoweb.it Già nel primo tempi il gran gol di Tsadjout al ...Sconfitta in esterna per la Roma di José Mourinho, prossima avversaria in campionato della Juventus. Allo Zini di Cremona, la squadra giallorossa è capitaolata 2-1 a ...