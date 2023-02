Cremonese-Roma 2-1 le pagelle e il tabellino della partita

(Di martedì 28 febbraio 2023) . Occasione d’oro per i giallorossi che possono mettere pressione a Milan ed Inter per la zona Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Latorna in campo dopo aver rimontato il Salisburgo nei playoff qualificazione dell’Europa League. I giallorossi si presenteranno a Cremona con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : Back to league action… ?? ?? Cremonese ? 18:30 ??? Giovanni Zini Stadium ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma #CremoneseRoma - Eurosport_IT : La Cremonese trova la prima vittoria stagionale in Serie A: battuta la Roma 2-1! ?????? #SerieA | #CremoneseRoma |… - brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - andre85milan : RT @farted94: La considero talmente tanto la Roma che per quanto mi riguarda quando perdono è come se perdesse che ne so, la Cremonese stes… - Vincast81liber1 : Allora Cremonese, quante volte vuoi battere la Roma?: -Si! #CremoneseRoma -

La cronaca divedi anche Serie A, Verona - Fiorentina 0 - 3. Lazio - Sampdoria 1 - 0. VIDEO Laparte bene, giocando meglio della, ma al 17esimo sono i padroni di casa ...Fosse per la, probabilmente giocherebbe sempre con lavisto che quest'anno ha vinto tre partite di cui due proprio con la(l'altra con la Ternana ad agosto, in Coppa Italia, ...Commenta per primo2 - 1 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 17' p.t. Tsadjout (C), 26' s.t. Spinazzola (R), 38' s.t. rig. Ciofani (C) Assist: 17' p.t. Valeri (C), 26' s.t. Mancini (R)(3 - 4 - 3): ...

CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese conquista la prima vittoria in campionato e lo fa per 2-1 contro la Roma, già battuta un mese fa in Coppa Italia con lo stesso risultato. Davanti al suo pubblico, la ...I pronostici erano tutti a favore della Roma di Mourinho che vincendo avrebbe guadagnato la seconda posizione in classifica ma Gollo-Predictor ha evitato la trappola e ha deciso di puntare sul totale ...