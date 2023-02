Cremonese, prima vittoria in stagione contro la Roma (Di martedì 28 febbraio 2023) La Cremonese con i gol di Tsadjout e di Ciofani trova la prima vittoria in stagione. contro la Roma una vittoria che mancava in Serie A da 27 anni Con i gol di Tsadjout e di Ciofani la Cremonese batte la Roma 2-1 e trova così la prima vittoria in Serie A. Una vittoria che mancava ai grigiorossi nella massima categoria da 27 anni. Dopo le vittorie in Coppa Italia, Ballardini ferma di nuovo i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Lacon i gol di Tsadjout e di Ciofani trova lainlaunache mancava in Serie A da 27 anni Con i gol di Tsadjout e di Ciofani labatte la2-1 e trova così lain Serie A. Unache mancava ai grigiorossi nella massima categoria da 27 anni. Dopo le vittorie in Coppa Italia, Ballardini ferma di nuovo i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

