(Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Dopo l'impresa all'Olimpico in Coppa Italia, lasi conferma la, trovando il primo successo assoluto in campionato e secondo stagionale nell'arco dei 90' ancora una volta contro i(l'altro è arrivato ai rigori con il Napoli sempre in Coppa). Allo Zini finisce 2-1 con il rigore di Ciofani nel finale, dopo che Spinazzola era riuscito a rimontare il vantaggio di Tsadjout. Fa festa la squadra di Ballardini che si schioda dall'ultimo posto scavalcando la Sampdoria, mentre gli uomini di Mourinho, autori di una prestazione sottotono, sprecano la grande chance di agganciare Inter e Milan al secondo posto, restando quinti anche dietro alla Lazio. Superato da poco il quarto d'ora di gioco, alla prima vera occasione, sono i padroni di casa a ...

Cremonese bestia nera della Roma. 2-1 ai giallorossi AGI - Agenzia Italia

Mourinho, che conosce i suoi giocatori come nessuno, sa che la squadra fatica a giocare contemporaneamente in campionato e in coppa anche se non cerca alibi ...