Cremonese | Ballardini | «Una vittoria di squadra | non guardiamo il calendario»

Le parole di Davide Ballardini dopo la prima vittoria della Cremonese in stagione contro la Roma: «Avevamo grande voglia e grande attenzione» Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Cremonese contro la Roma, la prima della stagione in campionato. Di seguito le sue parole. VITTORIA -«La Cremonese questa sera ha fatto una partita da squadra, con intensità, con qualità, ha meritato la vittoria. Giochi contro la Roma e devi concedere qualcosa, quando ci siamo allargati abbiamo sofferto un po' di più e quindi questa è stata la partita». CREDERE NELLA VITTORIA – «Quando la Roma ha pareggiato è chiaro che direi una bugia che era più nell'aria qualche occasione in più ...

