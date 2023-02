Cremonese, Ballardini esulta dopo la Roma: 'Non guardiamo la classifica, successo meritato' (Di martedì 28 febbraio 2023) "Non abbiamo mai guardato la classifica e non lo faremo nemmeno ora". Ha le idee chiare Davide Ballardini, tecnico della Cremonese,... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) "Non abbiamo mai guardato lae non lo faremo nemmeno ora". Ha le idee chiare Davide, tecnico della,...

CB_Ignoranza : Dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, la Cremonese conquista la sua prima vittoria in campionato dopo 24 giorna… - DAZN_IT : Tsadjout e Ciofani rovinano i piani della Roma?? Prima vittoria per la Cremonese di Ballardini?? #CremoneseRoma… - pisto_gol : #Ballardini batte ancora #JoseMourinho , due volte di seguito con la #Cremonese che vince la prima in serieA alla 2… - Agenzia_Italia : Primo successo in campionato per la squadra di Ballardini che si schioda dall'ultimo posto scavalcando la Sampdoria - CalcioNews24 : Cremonese, Ballardini: «Una vittoria di squadra, non guardiamo il calendario» -