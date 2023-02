Cremlino: non ci sono condizioni per la pace in Ucraina (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Cremlino ha affermato che guarderà con attenzione al piano di pace della Cina, ma che per ora non ci sono condizioni per la pace in Ucraina. I punti principali del piano cinese sono rispettare la sovranità nazionale di tutti i paesi, abbandonare la mentalità da guerra fredda, cessare le ostilità e riprendere i colloqui Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilha affermato che guarderà con attenzione al piano didella Cina, ma che per ora non ciper lain. I punti principali del piano cineserispettare la sovranità nazionale di tutti i paesi, abbandonare la mentalità da guerra fredda, cessare le ostilità e riprendere i colloqui

