Creed IV, Michael B. Jordan anticipa un "Creed Universe" alla première del terzo film? (Di martedì 28 febbraio 2023) Michael B. Jordan potrebbe aver anticipato un "Creed Universe" in occasione della premiere di Creed III... Questo vuol dire che ci sarà sicuramente un quarto film? La star e regista di Creed III Michael B. Jordan sembrerebbe aver anticipato la costruzione di un vero e proprio Creed Universe sul red carpet della première dell'ultimo film della saga. Una quarta pellicola potrebbe essere già in fase di sviluppo? È ai microfoni di Deadline che Michael B. Jordan, nel tentativo di fare il vago riguardo alla possibilità di un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023)B.potrebbe averto un "" in occasione della premiere diIII... Questo vuol dire che ci sarà sicuramente un quarto? La star e regista diIIIB.sembrerebbe averto la costruzione di un vero e propriosul red carpet delladell'ultimodella saga. Una quarta pellicola potrebbe essere già in fase di sviluppo? È ai microfoni di Deadline cheB., nel tentativo di fare il vago riguardopossibilità di un ...

