Creed III, recensione: un film che si libera dalla presenza di Rocky e che quando colpisce colpisce forte (Di martedì 28 febbraio 2023) La recensione di Creed III, terzo capitolo della saga spin-off di Rocky dedicata al figlio di Apollo Creed, Adonis: il passato torna a presentare un conto salato al nostro protagonista e l’unico posto dove affrontarlo è un ring A quattro anni di distanza dall’incontro/scontro con Viktor Drago, l’Adonis Creed di Michael B. Jordan (che con questo film debutta alla regia) deve rimettersi i guantoni e tornare – forse per l’ultima volta- sul ring. Ad aspettarlo però non ci sarà un anniversario qualunque ma qualcuno che viene dal suo passato, e che ha tutte le intenzioni di fargli pagare un vecchio debito. In Creed III, molto più che nei capitoli precedenti, la posta in gioco non è la semplice vittoria o sconfitta ma una vera e propria redenzione. Un vecchio amico Adonis ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) LadiIII, terzo capitolo della saga spin-off didedicata al figlio di Apollo, Adonis: il passato torna a presentare un conto salato al nostro protagonista e l’unico posto dove affrontarlo è un ring A quattro anni di distanza dall’incontro/scontro con Viktor Drago, l’Adonisdi Michael B. Jordan (che con questodebutta alla regia) deve rimettersi i guantoni e tornare – forse per l’ultima volta- sul ring. Ad aspettarlo però non ci sarà un anniversario qualunque ma qualcuno che viene dal suo passato, e che ha tutte le intenzioni di fargli pagare un vecchio debito. InIII, molto più che nei capitoli precedenti, la posta in gioco non è la semplice vittoria o sconfitta ma una vera e propria redenzione. Un vecchio amico Adonis ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mefeater : Marsai Martin serving another look in Giambattista Valli the Creed III premiere in LA ?? - ShanaMarissa : RT @mefeater: Marsai Martin serving another look in Giambattista Valli the Creed III premiere in LA ?? - elisha_sharron : RT @mefeater: Marsai Martin serving another look in Giambattista Valli the Creed III premiere in LA ?? - paiggggeeeyyyy : RT @mefeater: Marsai Martin serving another look in Giambattista Valli the Creed III premiere in LA ?? - EauxTay : RT @mefeater: Marsai Martin serving another look in Giambattista Valli the Creed III premiere in LA ?? -