Creed 3 | Michael B Jordan ritrova la giornalista che lo bullizzava a scuola | Io ero quello noioso | giusto?

(Di martedì 28 febbraio 2023) Faccia a faccia traB.e lache loal liceo alla premiere di3, nei cinema italiani dal 2 marzo. A volte ritornano. Durante la premiere di3,B.si è trovato faccia a faccia con una dei suoi bulli del liceo. La conduttrice del programma radiofonico "The Morning Hustle" Lore'l ha rivelato in un recente episodio del suo podcast "Undressing Room" che ha frequentato il liceo coned è stata una dei tanti studenti che hanno preso in giro l'allora aspirante attore per via de suo nome. "Sapete cosa c'è di così folle? Sono andata aconB.a un certo punto della vita", ha detto Lore'l nel podcast ...

Faccia a faccia tra Michael B. Jordan e la giornalista che lo bullizzava al liceo alla premiere di Creed 3, nei cinema italiani dal 2 marzo.