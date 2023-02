"Creed 3" è un grande incontro tra nemici-amici (che non soffre l'assenza di Stallone) (Di martedì 28 febbraio 2023) Michael B. Jordan torna ad interpretare il pugile Adonis Creed nel terzo capitolo della saga cinematografica sequel dei film di Rocky, che videro protagonista il grande Sylvester Stallone. Questa volta, oltre che come protagonista si cimenta anche... Leggi su europa.today (Di martedì 28 febbraio 2023) Michael B. Jordan torna ad interpretare il pugile Adonisnel terzo capitolo della saga cinematografica sequel dei film di Rocky, che videro protagonista ilSylvester. Questa volta, oltre che come protagonista si cimenta anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CinefilyTweet : Marzo inizia alla grande con “Creed III”, diretto e interpretato dal grande Michael B. Jordan e con “Empire of Ligh… - TeamPuntoZero : Patch v23.50 Nuove stringhe: • Allenati per la battaglia con il grande Adonis Creed. • Obiettivi bonus di Creed… - FNleakITA : Nuova serie di pacchetti di missioni: Allenati per la battaglia con il grande Adonis Creed. #Fortnite #FortniteLeaks - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: #AssassinsCreed Codename Red sarà simile a Valhalla: supporto post-lancio, due personaggi giocabili e grande mondo esplorabi… - IGNitalia : #AssassinsCreed Codename Red sarà simile a Valhalla: supporto post-lancio, due personaggi giocabili e grande mondo… -