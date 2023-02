Covo di Riina, De Donno: “Sorvegliato per settimane prima della cattura? Ho fatto confusione con la villetta dei Ganci” (Di martedì 28 febbraio 2023) Dice di essersi confuso Giuseppe De Donno, l’ex colonnello del Ros dei carabinieri che aveva raccontato di osservazioni video del Covo di Totò Riina, molto precedenti alla cattura del capomafia il 15 gennaio 1993. “Ho sicuramente fatto confusione tra le attività di osservazione su imprenditori come i Ganci, durate molto tempo, e quelle svolte su via Bernini dove erano coinvolti gli imprenditori Sansone, e durate un paio di giorni”, ha detto l’ex colonnello, braccio destro di Mario Mori. Riferendosi alla villetta di via Bernini, che non venne perquisita subito dopo l’arresto (la mancata perquisizione finì al centro di un processo con imputati Mori e il capitano Ultimo, entrambi assolti), De Donno dice: “In quel comprensorio insistevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Dice di essersi confuso Giuseppe De, l’ex colonnello del Ros dei carabinieri che aveva raccontato di osservazioni video deldi Totò, molto precedenti alladel capomafia il 15 gennaio 1993. “Ho sicuramentetra le attività di osservazione su imprenditori come i, durate molto tempo, e quelle svolte su via Bernini dove erano coinvolti gli imprenditori Sansone, e durate un paio di giorni”, ha detto l’ex colonnello, braccio destro di Mario Mori. Riferendosi alladi via Bernini, che non venne perquisita subito dopo l’arresto (la mancata perquisizione finì al centro di un processo con imputati Mori e il capitano Ultimo, entrambi assolti), Dedice: “In quel comprensorio insistevano ...

