Covid in Toscana | 7 morti 5 uomini e 2 donne | oggi 28 febbraio 363 nuovi contagi 191 i ricoverati 11 in terapia intensiva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaStair : RT @Miti_Vigliero: Covid Toscana, salgono ancora i ricoveri. Il bollettino completo del 28 febbraio Sono stati registrati 7 decessi nelle u… - FranceskoNew : RT @Miti_Vigliero: Covid Toscana, salgono ancora i ricoveri. Il bollettino completo del 28 febbraio Sono stati registrati 7 decessi nelle u… - AnsaToscana : In Toscana 364 nuovi casi Covid e 7 decessi. Tasso positività al 7,9%, i ricoveri sono 191 #ANSA - Miti_Vigliero : Covid Toscana, salgono ancora i ricoveri. Il bollettino completo del 28 febbraio Sono stati registrati 7 decessi ne… - Miti_Vigliero : In Toscana 364 nuovi casi Covid e 7 decessi Tasso positività al 7,9%, i ricoveri sono 191 -

...dell'Unità operativa complessa di Diabetologia e Malattie del metabolismo dell'AslNord ... L'abbiamo visto con il: fino alla terza dose siamo andati molto bene nell'adesione, alla quarta ...Sono 364 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 84 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 280 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'......dell'Unità operativa complessa di Diabetologia e Malattie del metabolismo dell'AslNord ... L'abbiamo visto con il: fino alla terza dose siamo andati molto bene nell'adesione, alla quarta ...

Covid Toscana, salgono ancora i ricoveri. Il bollettino completo del 28 febbraio LA NAZIONE

Sono 7 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 28 febbraio 2023. Si tratta di 5 uomini e 2 donne con età media di 82 anni. Sono 364 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...