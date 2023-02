++ Covid: in Lombardia stop controlli su arrivi da Cina ++ (Di martedì 28 febbraio 2023) "D'intesa con il Ministero della Salute da domani mattina interromperemo anche i controlli agli arrivi dalla Cina, perché anche lì la situazione per fortuna è andata migliorando e non c'è più bisogno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) "D'intesa con il Ministero della Salute da domani mattina interromperemo anche iaglidalla, perché anche lì la situazione per fortuna è andata migliorando e non c'è più bisogno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Attilio #Fontana: 'Senatore Calenda, ma lei crede davvero che se la gestione del Covid in Lombardia fosse stata cos… - corradoformigli : A tre anni dal covid, tutto è perdonato. La conferma indiscutibile del presidente Attilio Fontana alla guida della… - LaVeritaWeb : I dem, che ora si oppongono alle indagini sulla pandemia, in passato pretesero l’istituzione di due organi ad hoc i… - Miti_Vigliero : ++ Covid: in Lombardia stop controlli su arrivi da Cina ++ Assessore Bertolaso, ma non abbassiamo la guardia - novasocialnews : ++ Covid: in Lombardia stop controlli su arrivi da Cina ++ -