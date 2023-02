Covid in Italia e nel mondo, news. Schillaci: "Speriamo in 100 anni di tregua". LIVE (Di martedì 28 febbraio 2023) "L'ultima vera pandemia era stata la spagnola 100 anni fa - ha ricordato il ministro - Speriamo quindi che nei prossimi cento anni non ne arrivino altre. Ma, dico la verità: questi anni sono stati terribili per tutti e mi auguro che per i prossimi anni, almeno su quel fronte, possiamo stare tranquilli". Per Biden capire le origini del virus è una "priorità" da quando è entrato alla Casa Bianca. Hong Kong ha deciso di rimuovere da domani l'obbligo dell'uso delle mascherine Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 febbraio 2023) "L'ultima vera pandemia era stata la spagnola 100fa - ha ricordato il ministro -quindi che nei prossimi centonon ne arrivino altre. Ma, dico la verità: questisono stati terribili per tutti e mi auguro che per i prossimi, almeno su quel fronte, possiamo stare tranquilli". Per Biden capire le origini del virus è una "priorità" da quando è entrato alla Casa Bianca. Hong Kong ha deciso di rimuovere da domani l'obbligo dell'uso delle mascherine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Gli uomini di Max pronti a tutto per boicottare l’indagine in Aula. Sanno che Italia viva vuole la presidenza per c… - DantiNicola : #Putin che cita l'aiuto all'Italia durante la Pandemia, come segno di vicinanza, conferma la necessità di fare chia… - corradoformigli : A tre anni dal covid, tutto è perdonato. La conferma indiscutibile del presidente Attilio Fontana alla guida della… - anna30048679 : @ladyonorato @Presa_Diretta Col covid prima e con la guerra poi, l'UE europea, l'Italia soccombono. - SkyTG24 : Covid: chiude 'Scintille', l’hub vaccinale più grande d’Italia e d’Europa -