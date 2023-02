Covid, Bertolaso: “Possiamo dire di aver vinto la guerra” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Da mercoledì Primo marzo mattina, d’intesa con il ministero della Salute, saranno interrotti i ‘controlli-Covid‘ per chi arriva in aereo dalla Cina. Una decisione motivata dal fatto che, anche in quella parte del mondo, la situazione è fortunatamente in miglioramento e, dunque, non sono più necessarie quelle verifiche poste in essere negli ultimi due mesi”. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) “Da mercoledì Primo marzo mattina, d’intesa con il ministero della Salute, saranno interrotti i ‘controlli-‘ per chi arriva in aereo dalla Cina. Una decisione motivata dal fatto che, anche in quella parte del mondo, la situazione è fortunatamente in miglioramento e, dunque, non sono più necessarie quelle verifiche poste in essere negli ultimi due mesi”. L'articolo proviene da Inews24.it.

