Costruzioni, Pelazzi (Argenta Soa); "Crollo fiducia preannuncia rallentamento attività" (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Labitalia) - "Il Crollo della fiducia delle imprese del mondo delle Costruzioni preannuncia un forte rallentamento dell'attività nel breve periodo, con possibili significative ricadute occupazionali". Lo dichiara Giovanni Pelazzi, presidente di Argenta Soa, una delle principali società organismo di attestazione che certifica le aziende per la partecipazione alle gare pubbliche, nel presentare le elaborazioni fatte dal Centro studi di Argenta Soa sui dati Istat sulla fiducia delle imprese delle costruzione a febbraio. "La fiducia - spiega Pelazzi - è diminuita in febbraio, dopo il temporaneo rialzo di gennaio, procedendo lungo una ...

