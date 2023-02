Costanzo, ‘Uomini e donne’ e ‘Amici’ verso stop fino a venerdì (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – È probabile che i programmi del day time di Canale 5 condotti da Maria De Filippi, ‘Uomini e donne’ e ‘Amici’, si fermeranno non solo oggi ma fino a venerdì prossimo, in seguito al lutto che ha colpito la conduttrice, con la scomparsa venerdì scorso del marito Maurizio Costanzo. La programmazione dei prossimi giorni non è ancora stata ufficializzata da Mediaset ma – in ambienti del gruppo di Cologno Monzese consultati dall’Adnkronos – viene ritenuta plausibile la pausa fino al 3 marzo. I programmi del day time condotti da Maria De Filippi dovrebbero dunque riprendere lunedì 6 marzo. Diverso il discorso di ‘C’è posta per te’, che potrebbe tornare in onda sabato 4 marzo, essendo registrato con largo anticipo. Ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – È probabile che i programmi del day time di Canale 5 condotti da Maria De Filippi,, si fermeranno non solo oggi maprossimo, in seguito al lutto che ha colpito la conduttrice, con la scomparsascorso del marito Maurizio. La programmazione dei prossimi giorni non è ancora stata ufficializzata da Mediaset ma – in ambienti del gruppo di Cologno Monzese consultati dall’Adnkronos – viene ritenuta plausibile la pausaal 3 marzo. I programmi del day time condotti da Maria De Filippi dovrebbero dunque riprendere lunedì 6 marzo. Diil discorso di ‘C’è posta per te’, che potrebbe tornare in onda sabato 4 marzo, essendo registrato con largo anticipo. Ancora ...

