Costacurta Devastato | “Ibra? Mastico Amaro” | Serie A

(Di martedì 28 febbraio 2023) Billyha espresso a Sky la sua devastazione per il record battuto dahimovi? nella gara contro l’Atalanta. Un record che, come una meteora, ha illuminato il cielo dello sport con la sua brillantezza, ma che inevitabilmente è stato destinato a essere superato., con un po’ di malinconia, ha sottolineato come Zlatan possa ancora dare qualcosa in campo, nonostante abbia già dato tanto fuori dal campo. Ha poi ricordato come vent’anni fa lui stesso avesse pensato che il Milan potesse allungare la vita, grazie alle tecniche innovative che all’epoca avevano aiutato molto. Oggi, con un upgrade importante, ha anche aggiunto che qualcuno prima o poi supereràhimovic.Dai un’occhiata alle ultime idee regalo per tifosi di calcio!Redazione di JustCalcio.com, 2023-02-28 01:03:00. L'articolo ...

Billy Costacurta a Sky parla del record battuto da Ibrahimovic nella gara contro l'Atalanta: Sono devastato, non sono uscito di casa da ieri sera quando ho visto entrare Zlatan. I record sono fatti ...