Cospito | Donzelli sentito come persona informata sui fatti da pm Roma

(Adnkronos) – Il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli è stato sentito dai pm di Roma come persona informata sui fatti in relazione all'indagine per rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio. L'atto istruttorio, a quanto si apprende, si è tenuto ieri. L'inchiesta è stata aperta dopo l'esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all'intervento di Donzelli sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Nell'esposto che ha dato origine al procedimento si fa riferimento alle conversazioni in carcere tra Cospito e un esponente della 'Ndrangheta e un camorrista avvenute tra dicembre e gennaio scorsi poi lette in aula.

