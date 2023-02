Cospito aumentato di peso: “le condizioni non preoccupano”. Delmastro: tutele ai magistrati per le minacce anarchiche (Di martedì 28 febbraio 2023) La difesa di Alfredo Cospito sta valutando di fare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo il rigetto della richiesta di revoca del 41 bis per l’anarchico che, venerdì scorso, è arrivato anche dalla Cassazione. Da ieri Cospito, in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il regime di “carcere duro” cui è sottoposto per quattro anni, è tornato nel carcere di Opera dopo aver trascorso alcuni giorni nell’ospedale San Paolo. Ma lo stato di salute dell’anarchico sembra non destare particolare preoccupazione. “Le sue condizioni sono stazionarie, i valori risultano nella norma e fino a ieri ha assunto integratori” assicurano fonti giudiziarie e ospedaliere. “condizioni tali per cui non necessita di degenza” tanto che nel reparto Sai del carcere di Opera “continua a essere assicurata la massima ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) La difesa di Alfredosta valutando di fare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo il rigetto della richiesta di revoca del 41 bis per l’anarchico che, venerdì scorso, è arrivato anche dalla Cassazione. Da ieri, in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il regime di “carcere duro” cui è sottoposto per quattro anni, è tornato nel carcere di Opera dopo aver trascorso alcuni giorni nell’ospedale San Paolo. Ma lo stato di salute dell’anarchico sembra non destare particolare preoccupazione. “Le suesono stazionarie, i valori risultano nella norma e fino a ieri ha assunto integratori” assicurano fonti giudiziarie e ospedaliere. “tali per cui non necessita di degenza” tanto che nel reparto Sai del carcere di Opera “continua a essere assicurata la massima ...

Anarchici: fonti, 'condizioni Cospito non preoccupano, peso aumentato' Lo stato di salute di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protesta contro il regime carcerario del 41 bis, sembra non destare particolare preoccupazione: 'Le sue condizioni sono ... Elly Schlein: tutto nuovo, ma il Pd rischia di restare all'opposizione A favore della conferma di Debora Serracchiani, oltre alla gestione del caso Cospito, c'è il fatto ... ma coniugata ai nuovi tempi (lo sfruttamento, i poveri, le leggi che hanno aumentato la precarietà ... In guerra contro gli hacker Il numero degli attacchi nel corso del 2022 è aumentato del 138%, vale a dire quasi 13mila attacchi ... Caso Cospito, minacce di morte degli anarchici contro manager e aziende Un volantino di minacce, ...