Cosmetica | Meloni | “Siete il fiore all’occhiello del made in Italy | faremo le riforme necessarie”

"Ho accettato subito il suo invito a portare il mio contributo ai lavori dell'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia. Perché la Cosmetica è uno dei fiori all'occhiello del made in Italy". Inizia così il videomessaggio inviato da Giorgia Meloni alla riunione di Cosmetica Italia. Gli auguri di Meloni all'assemblea di Cosmetica Auguri di buon lavoro ma anche impegni concreti del governo per un comparto – ha detto il premier – che dà lustro all'Italia e che genera ricchezza e posti di lavoro. "I dati li conoscete ovviamente voi meglio di me, ma è sempre giusto ricordarli. Perché questo è un settore non così conosciuto come meriterebbe: 33 miliardi di euro di volume d'affari complessivo. Tredici miliardi di euro di fatturato nel 2022,

