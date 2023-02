Così la Russia si prepara alla guerra di trincea (Di martedì 28 febbraio 2023) Una nuova struttura, denominata Unità di Assalto (Au), ha rimpiazzato il precedente Gruppo Tattico di Battaglione (Btg) nelle forze armate russe in Ucraina. Tradotto: l’esercito russo si sta riorganizzando nell’ottica di rendere le tecniche di assalto più adeguate alle condizioni attuali del campo di battaglia. Un ufficiale riservista ucraino spiega che la nuova unità consista essenzialmente in un battaglione (circa 500 soldati) comprendente fanteria, artiglieria, carri, ricognizione e supporto, con un focus particolare sulle operazioni d’assalto in ambienti urbani e trincee. Il dato interessante è l’agilità sia operativa sia gerarchica della struttura, con i comandanti di plotone che decidono gli obiettivi di artiglieria o i corazzati che possono essere distribuiti tra i plotoni durante gli assalti. Sono significative anche le linee guida sul come vanno condotti gli assalti. Ad ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Una nuova struttura, denominata Unità di Assalto (Au), ha rimpiazzato il precedente Gruppo Tattico di Battaglione (Btg) nelle forze armate russe in Ucraina. Tradotto: l’esercito russo si sta riorganizzando nell’ottica di rendere le tecniche di assalto più adeguate alle condizioni attuali del campo di battaglia. Un ufficiale riservista ucraino spiega che la nuova unità consista essenzialmente in un battaglione (circa 500 soldati) comprendente fanteria, artiglieria, carri, ricognizione e supporto, con un focus particolare sulle operazioni d’assalto in ambienti urbani e trincee. Il dato interessante è l’agilità sia operativa sia gerarchica della struttura, con i comandanti di plotone che decidono gli obiettivi di artiglieria o i corazzati che possono essere distribuiti tra i plotoni durante gli assalti. Sono significative anche le linee guida sul come vanno condotti gli assalti. Ad ...

