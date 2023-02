Cosenza-Reggina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Reggina, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Tutto pronto per un derby calabrese che potrebbe essere fondamentale per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. I padroni di casa versano all’ultimo posto in classifica ed hanno un assoluto bisogno di tornare alla vittoria. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi, invece, dopo la vittoria sul Modena, vanno a caccia della seconda affermazione consecutiva. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di. Tutto pronto per un derby calabrese che potrebbe essere fondamentale per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. I padroni di casa versano all’ultimo posto in classifica ed hanno un assoluto bisogno di tornare alla vittoria. I ragazzi guidati da Filippo Inzaghi, invece, dopo la vittoria sul Modena, vanno a caccia della seconda affermazione consecutiva. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 febbraio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e ...

