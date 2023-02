Cos’è FRI TUR | l’incentivo da 780 mln per le strutture turistiche e ricettive

Leggi su fmag

(Di martedì 28 febbraio 2023) Invitalia è pronta ad aprire le porte di FRI TUR,previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal valore complessivo di 780 milioni di euro (più altri 600 milioni di finanziamenti bancari) destinato al comparto del turismo italiano. Con FRI TUR, infatti, ledi qualsiasi tipo possono accedere ai fondi per migliorare i servizi di ospitalità, ristrutturare in termini di efficienza energetica, potenziare la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. Come accedere a FRI TUR Per accedere alFRI TUR occorrerà aspettare ufficialmente il prossimo 20 marzo: a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2023 sarà possibile presentare domanda per la misura. Con FRI TUR possono essere richiesti per interventi di: riqualificazione ...