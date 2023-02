Cosa significa che TikTok è stato bannato per i dipendenti della Commissione Europea (Di martedì 28 febbraio 2023) Pensiamo a questo tipo di soluzione non come una sorta di vincolo che, siccome arriva dall’Europa, si estenderà automaticamente a tutti i cittadini degli Stati membri. Piuttosto, la dobbiamo immaginare come una sorta di “scelta aziendale” che, tuttavia, si applica ai dipendenti delle principali istituzioni europee: TikTok è stato bannato in UE per quei soggetti che ci lavorano, con una decisione presa dal Consiglio di gestione aziendale della Commissione Europea. Si tratta di una scelta che ricalca da molto vicina quella presa, alla fine del 2022, dal Congresso degli Stati Uniti che ha ordinato ai suoi dipendenti di disinstallare l’applicazione della piattaforma da tutti i devices aziendali. Un problema che, dal piccolo funzionario ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 febbraio 2023) Pensiamo a questo tipo di soluzione non come una sorta di vincolo che, siccome arriva dall’Europa, si estenderà automaticamente a tutti i cittadini degli Stati membri. Piuttosto, la dobbiamo immaginare come una sorta di “scelta aziendale” che, tuttavia, si applica aidelle principali istituzioni europee:in UE per quei soggetti che ci lavorano, con una decisione presa dal Consiglio di gestione aziendale. Si tratta di una scelta che ricalca da molto vicina quella presa, alla fine del 2022, dal Congresso degli Stati Uniti che ha ordinato ai suoidi disinstallare l’applicazionepiattaforma da tutti i devices aziendali. Un problema che, dal piccolo funzionario ...

