Cosa sappiamo sui voli temporaneamente sospesi sopra i cieli di San Pietroburgo (Di martedì 28 febbraio 2023) Nella mattina di oggi, 28 febbraio, lo spazio aereo sopra San Pietroburgo è stato temporaneamente chiuso. Ma se le immagini del cielo sgombro sopra la città non lasciano spazio a dubbi riguardo all'avvenimento, la causa della sospensione appare avvolta da una nube di mistero. Inizialmente le testate russe avevano spiegato l'accaduto menzionando l'esistenza di «un oggetto volante non identificato». A dare la notizia (non confermata) era stata inizialmente anche l'agenzia statale russa RIA Novosti, ma la testata deve aver successivamente rettificato la sua versione, che adesso menziona «motivi del ritardo sconosciuti». Rapporti dei media non confermati da alcuni organi di stampa russi online, secondo quanto riporta Reuters, hanno riferito che aerei da combattimento erano stati inviati per ...

