“Cosa ho fatto davvero con quell’altra”. GF Vip, Donnamaria confessa. E crolla tutto (Di martedì 28 febbraio 2023) Durante la 37esima puntata del GF Vip 7 è andato in onda l’attesissimo, secondo capitolo del van-gate e degli innumerevoli fattacci avvenuti quella sera. Ondata di aride lacrime per Antonella Fiordelisi che però è stata rimbeccata da Orietta Berti. Sonia Bruganelli l’ha difesa, condannando Edoardo Donnamaria. Tolti Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’ex volto di Forum e Nicole Murgia che hanno combinato in quel van? Fischi e urla tra i telespettatori e il pubblico nello studio. Come ha sottolineato Giulia Salemi anche online è scoppiato il putiferio dopo le rivelazioni degli spartani reduci dal van-gate. I Donnalisi ora sono in grave frattura, come mai era capitato prima, il fandom ha quasi rinnegato Edoardo Donnamaria, come l’ha fatto per adesso Antonella Fiordelisi. Nicole Murgia è stata eliminata dal GF Vip 7, ma farà dinamica ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 febbraio 2023) Durante la 37esima puntata del GF Vip 7 è andato in onda l’attesissimo, secondo capitolo del van-gate e degli innumerevoli fattacci avvenuti quella sera. Ondata di aride lacrime per Antonella Fiordelisi che però è stata rimbeccata da Orietta Berti. Sonia Bruganelli l’ha difesa, condannando Edoardo. Tolti Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’ex volto di Forum e Nicole Murgia che hanno combinato in quel van? Fischi e urla tra i telespettatori e il pubblico nello studio. Come ha sottolineato Giulia Salemi anche online è scoppiato il putiferio dopo le rivelazioni degli spartani reduci dal van-gate. I Donnalisi ora sono in grave frattura, come mai era capitato prima, il fandom ha quasi rinnegato Edoardo, come l’haper adesso Antonella Fiordelisi. Nicole Murgia è stata eliminata dal GF Vip 7, ma farà dinamica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Cosa fanno in Australia per prevenire stragi in mare come quelle di #crotone? Anche questo. Ed andrebbe fatto in tu… - GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - acffiorentina : MA COSA HA FATTO??? - robyw64 : @micheleboldrin Invece chi ha governato fin adesso in Italia e in Europa cosa ha fatto? Cosa ha fatto per affrontare queste problematiche ? - ferrix88 : @Lorenzo32843904 @GuidoAnzuoni ???????? Voglio dirti una cosa, una laurea come qualsiasi certificazione, serve semplic… -