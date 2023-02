Cosa hanno fatto nel van Donnamaria e Murgia e le parole di lui dopo l’eliminazione di lei (Di martedì 28 febbraio 2023) Cosa hanno fatto nel van Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia? La puntata di ieri sera ha finalmente messo un punto al van-gate rivelando che oltre le chiacchiere e le battute è partito anche un ditino birichino. Una palpatina, se così si può dire, per tastare l’effettivo risultato del chirurgo plastico che ha eseguito la mastectomia a Nicole Murgia. E dopo la confessione di Edoardo… Antonella è totalmente ON FIRE. #GFVIP pic.twitter.com/gNcp69h3qN — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2023 Quando il caso è stato portato alla luce Antonella Fiordelisi si è ovviamente messa a piangere e ha dichiarato di non voler più tornare insieme ad Edoardo Donnamaria. Oltre questa batosta, però, il vippone poco dopo se n’è beccata anche ... Leggi su biccy (Di martedì 28 febbraio 2023)nel van Edoardoe Nicole? La puntata di ieri sera ha finalmente messo un punto al van-gate rivelando che oltre le chiacchiere e le battute è partito anche un ditino birichino. Una palpatina, se così si può dire, per tastare l’effettivo risultato del chirurgo plastico che ha eseguito la mastectomia a Nicole. Ela confessione di Edoardo… Antonella è totalmente ON FIRE. #GFVIP pic.twitter.com/gNcp69h3qN — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2023 Quando il caso è stato portato alla luce Antonella Fiordelisi si è ovviamente messa a piangere e ha dichiarato di non voler più tornare insieme ad Edoardo. Oltre questa batosta, però, il vippone pocose n’è beccata anche ...

