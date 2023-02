"Cosa ha mostrato a Sanremo". Ferragni, bomba di Striscia: perché rischia grosso (Di martedì 28 febbraio 2023) Striscia la Notizia torna a occuparsi del festival di Sanremo e della presunta pubblicità occulta fatta sul palco dell'Ariston. A parlarne è l'inviato di “Rai Scoglio 24”, Pinuccio, che questa volta ha intervistato Domenico Romito, legale di AvvocatideiConsumatori.it. Si tratta di un'associazione che – dopo aver visto i servizi del tg satirico di Antonio Ricci – ha presentato la denuncia che ha poi portato l'Agcom ad aprire una istruttoria contro la Rai. "Abbiamo chiesto all'Autorità se quello che è successo con Blanco prima e tra Fedez e Rosa Chemical poi sia compatibile con il codice di tutela dei minori, che va sempre rispettato", ha dichiarato Romito a Striscia. Poi, sulla questione della presunta pubblicità occulta, ha aggiunto: "Non riguarda solo Instagram, ma anche la Apple: mostrare di continuo l'ultimo modello del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)la Notizia torna a occuparsi del festival die della presunta pubblicità occulta fatta sul palco dell'Ariston. A parlarne è l'inviato di “Rai Scoglio 24”, Pinuccio, che questa volta ha intervistato Domenico Romito, legale di AvvocatideiConsumatori.it. Si tratta di un'associazione che – dopo aver visto i servizi del tg satirico di Antonio Ricci – ha presentato la denuncia che ha poi portato l'Agcom ad aprire una istruttoria contro la Rai. "Abbiamo chiesto all'Autorità se quello che è successo con Blanco prima e tra Fedez e Rosa Chemical poi sia compatibile con il codice di tutela dei minori, che va sempre rispettato", ha dichiarato Romito a. Poi, sulla questione della presunta pubblicità occulta, ha aggiunto: "Non riguarda solo Instagram, ma anche la Apple: mostrare di continuo l'ultimo modello del ...

