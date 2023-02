Corte conti Piemonte | troppo elevato ricorso a medici gettonisti

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Torino, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Ilcosiddetti '' per far fronte alla carenza di personale sanitario ha accentuato i costi del servizio senza assicurare un'adeguatanuità assistenziale. A rilevarlo la presidente della sezione di controllo delladeidel, Maria Teresa Polito, che ha in inviato una lettera al ministro della Salute, Orazio Schillaci, in cui si sollecitano, in considerazione del fatto che il problema non è solo regionale ma nazionale, misure che "indirizzino la programmazione delle assunzioni di sanitari nel tempo e blocchino l'esodo verso il settore privato". "L'assenza adeguata di programmazione e della valutazione degli esiti delle scelte effettuate nelle anni addietro, numero chiuso a ...