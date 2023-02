Corsa Champions, cinque squadre in sei punti: cosa succede in caso di parità a fine stagione (Di martedì 28 febbraio 2023) A 14 giornate dal termine della stagione 2022/2023 di Serie A è ancora presto per fare bilanci. Se però il Napoli sembra ormai ben avviato verso la conquista dello scudetto, non si può dire lo stesso per la Corsa Champions. Ben cinque squadre sono infatti racchiuse in soli sei punti e tutto può accadere nelle prossime giornate. Attualmente sono favorite le milanesi, Inter e Milan, appaiate al secondo posto a quota 47 punti, ma guai a sottovalutare le romane, Lazio e Roma, distanti pochi punti. Attenzione anche all’Atalanta, che nonostante una flessione negli ultimi turni resta tra le candidate alle prime quattro posizioni. Infine c’è la Juventus, che senza i 15 punti di penalizzazione sarebbe addirittura seconda in ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) A 14 giornate dal termine della2022/2023 di Serie A è ancora presto per fare bilanci. Se però il Napoli sembra ormai ben avviato verso la conquista dello scudetto, non si può dire lo stesso per la. Bensono infatti racchiuse in soli seie tutto può accadere nelle prossime giornate. Attualmente sono favorite le milanesi, Inter e Milan, appaiate al secondo posto a quota 47, ma guai a sottovalutare le romane, Lazio e Roma, distanti pochi. Attenzione anche all’Atalanta, che nonostante una flessione negli ultimi turni resta tra le candidate alle prime quattro posizioni. Inc’è la Juventus, che senza i 15di penalizzazione sarebbe addirittura seconda in ...

