Corruzione alla Motorizzazione di Palermo | le tangenti nelle cartelline per l’immatricolazione

(Di martedì 28 febbraio 2023) Oltre cento agenti della Polizia dihanno scoperto un giro diCivile. Gli indagati avrebbero intascato mazzette garantendo una corsia preferenziale ad alcune agenzie per le immatricolazioni delle auto, le pratiche di collaudo e la duplicazione delle carte di circolazione di alcuni veicoli. In tutto sono 21 le persone arrestate e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ieri il #Siviglia ha chiesto alla #Liga di rivelare tutti i dettagli dello scandalo-corruzione targato #Barça. In S… - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Con uno scarno comunicato e senza motivazioni, #Zelensky caccia il generale #Moskalyov alla guida delle truppe ucraine ne… - LFacciato : @DefenceU @ZelenskyyUa Prima ci deve essere la pace,ridurre la forte corruzione,la ricostruzione ed alla fine,forse… - kkvignarca : @SilvestroPistis Ah no? Basterebbe leggere le prese di posizione delle organizzazioni serie, ma è più facile sparar… - PalermoToday : Il giro di mazzette alla Motorizzazione, ecco i nomi dei 21 arrestati -

... in seguito al caso di presuntadi funzionari indiani da parte di Agusta Westland per la ... il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, ha avuto colloqui con il sottosegretario...Oltre cento agenti della Polizia hanno eseguito 21 misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di funzionari e dipendenti della Motorizzazione Civile di Palermo e di responsabili di ...... Francesco Zanca , arrestato assieme a 7 funzionari dell'ufficio della motorizzazione di Agrigento e titolari di scuole guida per associazione per delinquere finalizzata, concussione ...

Corruzione alla Motorizzazione di Palermo, 21 arresti RaiNews

Oltre cento agenti della Polizia hanno eseguito 21 misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di funzionari e dipendenti della Motorizzazione Civile di Palermo e di responsabili di ...Arrestate questa mattina a Palermo 21 persone, tra cui funzionari e dipendenti della Motorizzazione Civile, per i vari delitti tra cui corruzione ...