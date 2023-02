Copriva la targa per non pagare il pedaggio | denunciato

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 32enne napoletano è statoall’autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta: aveva accumulato un debito pari a 1829,77 euro per il mancato pagamento delstradale. Somma che eludeva dal 2008 con un espediente, in particolare coprendo con il piede la. Questa tecnica è diventata un escamotage molto comune tra conducenti di motocicli i quali, con una manovra spericolata, spostano il piede dietro lo scooter fino a coprire lamentre oltrepassano il casello telepass della tangenziale di Napoli, pur sapendo di essere ripresi dalle telecamere di sicurezza. I poliziotti hanno individuato il numero didi nazionalità polacca ed il reale utilizzatore del motociclo, ovvero un 32enne napoletano che, senza avere la titolarità di un apparecchio ...

Per 15 anni non paga la Tangenziale di Napoli: copriva la targa ... Fanpage.it

si immetteva nella corsia riservata ai possessori di Telepass e copriva completamente o parzialmente la targa del suo scooter con un piede, così che dalle telecamere non si potesse risalire al ...