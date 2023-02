Coppa di Francia LIVE: Lione-Grenoble (Di martedì 28 febbraio 2023) Si giocano tra oggi e domani i quarti di finale di Coppa di Francia, inaugurati questa sera alle 21.10 al Parc Olympique Lyonnais dal Lione... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Si giocano tra oggi e domani i quarti di finale didi, inaugurati questa sera alle 21.10 al Parc Olympique Lyonnais dal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davideefau : @Erfaina1988 Farina non sai neanche più leggere... 28 presenze tra champions, ligue 1, coppa di francia e supercopp… - sportli26181512 : Coppa di Francia LIVE: Lione-Grenoble alle 21.10: Si giocano tra oggi e domani i quarti di finale di Coppa di Franc… - cmdotcom : Coppa di Francia LIVE: #LioneGrenoble alle 21.10 - GilardiFederico : RT @CentroMartiniB: La diciottenne è diventata famosa in Francia per la scelta di rigiocare un incontro di spada già vinto in Coppa del Mon… - CentroMartiniB : La diciottenne è diventata famosa in Francia per la scelta di rigiocare un incontro di spada già vinto in Coppa del… -