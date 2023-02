Contromano sul raccordo, la scena filmata da un tassista che evita l’auto all’ultimo istante (video) (Di martedì 28 febbraio 2023) Le immagini sono incredibili: un tassista romano, sul Grande raccordo Anulare (ma secondo altre fonti si tratterebbe della Roma-Fiumicino) guida e canta, con una videocamera accesa, alle 5.38 del mattino di domenica 26 febbraio quando vede arrivare un’auto Contromano. . Il video, finito su Welcome to favelas, è diventato virale. Nelle immagini si sentono i commenti dall’interno: “A momenti mi ammazza, è incredibile cosa ha fatto quel pazzo…”. Il video del Contromano sul raccordo anulare L’incredibile video virale sui social: un’automobile sfreccia contromarcia in corsia, l’altra vettura la evita per un soffio https://t.co/6Lus5Njt85 — RaiNews (@RaiNews) February 28, 2023 L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Le immagini sono incredibili: unromano, sul GrandeAnulare (ma secondo altre fonti si tratterebbe della Roma-Fiumicino) guida e canta, con unacamera accesa, alle 5.38 del mattino di domenica 26 febbraio quando vede arrivare un’auto. . Il, finito su Welcome to favelas, è diventato virale. Nelle immagini si sentono i commenti dall’interno: “A momenti mi ammazza, è incredibile cosa ha fatto quel pazzo…”. Ildelsulanulare L’incredibilevirale sui social: un’automobile sfreccia contromarcia in corsia, l’altra vettura laper un soffio https://t.co/6Lus5Njt85 — RaiNews (@RaiNews) February 28, 2023 L'articolo Secolo d'Italia.

