Contributo IVS 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 28 febbraio 2023) Cos’è e come funziona ilIVS? E’ Obbligatorio? In questo articolo scopriremo tutto ciò che c’è da sapere in merito a quella che di fatto è una somma di denaro versata da determinate categorie di lavoro all’INPS. Perché si versa questa somma e a quale scopo? Proviamo a capirne di più, considerato che ci sono delle novità per ilIVS: cos’è? Per prima cosa, bisogna chiarire cosa si intende per IVS: questo è l’acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti. A questo punto, non resta che chiarire in cosa consiste il. Come accennato si tratta di una somma di denaro o, per meglio dire, di una quota che viene versata da determinate categorie lavorative del settore privato (non pubblico) a favore dell’Inps. Il suo scopo è quello di finanziare le spese che l’Inps potrebbe ...