Concorso Dirigenti Scolastici 2023, si potrà scegliere solo una regione (Di martedì 28 febbraio 2023) Concorso Dirigenti Scolastici: potrebbe essere pubblicato entro aprile il bando che dà il via alla procedura, con la presentazione delle domande. Un bando atteso, perchè si tratta di selezionare figure dirigenziali che imprimeranno una direzione alla vita scolastica italiana, perchè costituiscono il perno attorno al quale ruota la vita scolastica. Non si conosce ancora il numero dei posti a disposizione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023): potrebbe essere pubblicato entro aprile il bando che dà il via alla procedura, con la presentazione delle domande. Un bando atteso, perchè si tratta di selezionare figure dirigenziali che imprimeranno una direzione alla vita scolastica italiana, perchè costituiscono il perno attorno al quale ruota la vita scolastica. Non si conosce ancora il numero dei posti a disposizione. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso Dirigenti Scolastici 2023, si potrà scegliere solo una regione - orizzontescuola : Corso-concorso dirigenti scolastici 2017, decreto entro il 28 aprile. Chi svolge la prova scritta, come avvengono l… - orizzontescuola : Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dal corso concorso dirigenti scolastici fino allo scorrimento delle… - AniefTorino : Corso-concorso dirigenti, l’Anief avvia il ricorso per ottenere l'ammissione di tutti coloro che hanno contestato l… - orizzontescuola : Concorso per dirigenti scolastici, bando entro aprile: preparati per le prove selettive. Il nostro corso con 285 or… -