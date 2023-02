Con Pokémon anche il tracciamento del sonno diventa un gioco (Di martedì 28 febbraio 2023) Quattro anni fa, in occasione della Pokémon Press Conference, il team di The Pokémon Company ha annunciato un gioco chiamato Pokémon Sleep, del quale non si è più saputo nulla. Ebbene, a quanto pare tale gioco non è stato abbandonato, così come tutto lasciava presumere e nelle scorse ore, durante l’evento Pokémon Presents, la popolare software L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 28 febbraio 2023) Quattro anni fa, in occasione dellaPress Conference, il team di TheCompany ha annunciato unchiamatoSleep, del quale non si è più saputo nulla. Ebbene, a quanto pare talenon è stato abbandonato, così come tutto lasciava presumere e nelle scorse ore, durante l’eventoPresents, la popolare software L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PokemonGOit : Ora potete collegare i giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con Pokémon GO! Catturate Gimmighoul Forma Amb… - NetflixIT : Da Netflix e The Pokémon Company arriva 'La Concierge Pokémon'. Una serie che racconta la storia di Haru, una porti… - PokemonIT : È in arrivo un raccoglitore per francobolli Pokémon in edizione limitata realizzato da @PosteNews con litografia sp… - TuttoAndroid : Con Pokémon anche il tracciamento del sonno diventa un gioco - Save91Game : RT @PokemonIT: È in arrivo un raccoglitore per francobolli Pokémon in edizione limitata realizzato da @PosteNews con litografia speciale, u… -