Con le sue campagne ha emozionato e diviso l'opinione pubblica (Di martedì 28 febbraio 2023) "Chi mi ama mi segua" non è solo lo slogan della clamorosa campagna di jeans degli anni '70 con Donna Jordan strizzata negli shorts più sexy al mondo, ma il sottotitolo della vita rocambolesca di Oliviero Toscani. Nato sotto il segno dei Pesci con il radar nello sguardo, Oliviero cattura l'attimo, intercetta l'anima della gente, si impadronisce dell'emozione. E ottiene la foto. Oliviero Toscani è nato a Milano il 28 febbraio del 1942 (foto Leandro Emede). Leggi anche › "Oliviero Toscani. Professione fotografo": la mostra è a Milano fino al 25 settembre › Oliviero Toscani, i suoi scatti ora si possono comprare online Il suo oroscopo è una polveriera: Urano, Marte e Saturno in Toro scalpitano come alla corrida ...

