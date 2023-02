Con la morte di Ratzinger, torna in auge il tema dimissioni papali. Da Müller parole significative (Di martedì 28 febbraio 2023) “Papa Francesco non si dimetterà finché Benedetto XVI sarà vivo”. Questa convinzione ha alimentato i dibattiti nei sacri palazzi per quasi dieci anni, ovvero dall’elezione di Bergoglio alla morte di Ratzinger. Dopo la scomparsa del Papa emerito, il 31 dicembre 2022, il tema delle dimissioni di Francesco è tornato con forza nelle riflessioni curiali. Un argomento, a dire la verità, che era stato riproposto proprio da Bergoglio pochi giorni prima della morte del suo predecessore. Il Papa, infatti, aveva rivelato di aver firmato la sua rinuncia in caso di impedimento medico e di averla consegnata all’allora cardinale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, pochi mesi dopo la sua elezione. Francesco, inoltre, aveva ricordato che anche Pio XII e san Paolo VI avevano firmato le proprie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Papa Francesco non si dimetterà finché Benedetto XVI sarà vivo”. Questa convinzione ha alimentato i dibattiti nei sacri palazzi per quasi dieci anni, ovvero dall’elezione di Bergoglio alladi. Dopo la scomparsa del Papa emerito, il 31 dicembre 2022, ildelledi Francesco èto con forza nelle riflessioni curiali. Un argomento, a dire la verità, che era stato riproposto proprio da Bergoglio pochi giorni prima delladel suo predecessore. Il Papa, infatti, aveva rivelato di aver firmato la sua rinuncia in caso di impedimento medico e di averla consegnata all’allora cardinale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, pochi mesi dopo la sua elezione. Francesco, inoltre, aveva ricordato che anche Pio XII e san Paolo VI avevano firmato le proprie ...

