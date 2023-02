Con che faccia Bonelli parla di mani sporche di sangue? Già dimenticate le coop amiche di Soumahoro che sfruttavano i migranti… (Di martedì 28 febbraio 2023) C’è un limite anche alla strumentalizzazione politica. La propaganda si può comprendere, anche nei toni rozzi e sbrigativi. Ma la speculazione su una tragedia come quella del naufragio di Cutrò imporrebbe un minimo di buon gusto. E invece i Giovani Europeisti Verdi (Gev) con i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti si sono presentati per un flash mob davanti a Palazzo Chigi cone le mani imbrattate di vernice rossa. “Siamo qui con le mani sporche di sangue così come sono sporche le mani di questo governo che non ha fatto nulla per impedire la tragedia”, hanno detto. La Procura di Crotone chiarisce che sui soccorsi non c’è nessuna indagine Ora, l’accusa si commenta da sola ed è già stata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) C’è un limite anche alla strumentalizzazione politica. La propaganda si può comprendere, anche nei toni rozzi e sbrigativi. Ma la speculazione su una tragedia come quella del naufragio di Cutrò imporrebbe un minimo di buon gusto. E invece i Giovani Europeisti Verdi (Gev) con i co-portavoce di Europa Verde Angeloe Eleonora Evi e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti si sono presentati per un flash mob davanti a Palazzo Chigi cone leimbrattate di vernice rossa. “Siamo qui con ledicosì come sonoledi questo governo che non ha fatto nulla per impedire la tragedia”, hanno detto. La Procura di Crotone chiarisce che sui soccorsi non c’è nessuna indagine Ora, l’accusa si commenta da sola ed è già stata ...

