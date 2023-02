ComunistElly | con Schlein si torna a canne libere e lotta di classe

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Un passato da studiare, da prendere ad esempio e da reinventare in un presente difficile. Per sognare un futuro di trionfi. Elly, il neo segretario del Partito Democratico, sembra avere le idee chiare su quali siano le ricette giuste per riportare i dem oltre il venticinque per cento. Alla base del programma della trentasettenne c'è un evidente spostamento dell'asse politico verso sinistra. Basta col partito salottiero, radical chic, votato dai professori universitari con la giacca di velluto a costine e dai ricchi residenti della Ztl. Il nuovo Pd vuolre alle origini, vuol parlare nuovamente agli operai, a chi risiede (e da molti anni vota Lega e Fratelli d'Italia) nelle case popolari poste in modesti rioni periferici, a chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Per assolvere a questo ambizioso progetto, Elly Shlein ha ...