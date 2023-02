Comune di Santa Marina: Concorso per 1 Istruttore Area Tributi (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Comune di Santa Marina ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Area Tributi, in categoria D. La Risorsa individuata sarà assunta con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo Area Tributi, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1Direttivo, in categoria D. La Risorsa individuata sarà assunta con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto didirettivo, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ...

