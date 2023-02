"Complotto di Putin". Caos in Moldova: assaltata la sede del governo (Di martedì 28 febbraio 2023) Disordini in Moldova, dove la polizia si è scontrata con centinaia di manifestanti filorussi, appartenenti al partito Sor, che cercavano di fare irruzione nella sede del governo. Le forze dell'ordine sono riuscite ad avere la meglio e hanno arrestato diverse persone. Il governo ha accusato i filorussi di Sor di voler destabilizzare la Moldova, mentre i manifestanti dal canto loro hanno provato ad aizzare la folla con la scusa del caro energia. Qualche settimana fa Maia Sandu, presidente europeista della Moldova, aveva denunciato un presunto Complotto di Mosca per sovvertire l'ordine costituzionale, soffiando sul fuoco della protesta per l'aumento del costo delle bollette. A giudicare dagli avvenimenti odierni, con i filorussi che hanno addirittura cercato di fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Disordini in, dove la polizia si è scontrata con centinaia di manifestanti filorussi, appartenenti al partito Sor, che cercavano di fare irruzione nelladel. Le forze dell'ordine sono riuscite ad avere la meglio e hanno arrestato diverse persone. Ilha accusato i filorussi di Sor di voler destabilizzare la, mentre i manifestanti dal canto loro hanno provato ad aizzare la folla con la scusa del caro energia. Qualche settimana fa Maia Sandu, presidente europeista della, aveva denunciato un presuntodi Mosca per sovvertire l'ordine costituzionale, soffiando sul fuoco della protesta per l'aumento del costo delle bollette. A giudicare dagli avvenimenti odierni, con i filorussi che hanno addirittura cercato di fare ...

