Commercio, chiusi 100 mila negozi in Italia dal 2012 al 2022: l'allarme di Confcommercio

Sono stati chiusi circa 100 mila negozi in Italia tra il 2012 e il 2022: il settore del Commercio è sempre più a rischio secondo quanto rivela l'ultimo studio condotto da ConfCommercio.

Commercio, chiusi 100 mila negozi in Italia dal 2012 al 2022

Tra la pandemia e il boom dell'e-commerce, il settore del Commercio al dettaglio e del Commercio ambulante è profondamente in crisi in Italia e non solo. In appena un decennio, tra il 2012 e il 2022, solo nella Penisola, sono svanite nel nulla oltre 99 mila attività di ...

