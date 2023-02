Commercio a Udine perde insegne -17% in centro storico in 10 anni (Di martedì 28 febbraio 2023) In un contesto internazionale di perdurante difficoltà, con il conflitto in Ucraina dopo anni di pandemia, anche Udine segna una progressiva diminuzione delle insegne. Stando ai dati dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città italiane di ConfCommercio nazionale (la fotografia sul 2022 è al mese di giugno), dal 2012 al 2022 il calo è del 17% nel Commercio del centro storico (da 564 a 468 imprese, -96) e del 12% nell’area non centrale (da 403 a 355, -48). Crescono, al contrario, i dati di alberghi, bar e ristoranti: nel complesso si passa da 358 a 364 (+2%) in centro storico e da 235 a 253 (+8%) fuori dal centro. Quanto al raffronto tra il 2019 e il 2022, il periodo del coronavirus, il terziario ha ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 febbraio 2023) In un contesto internazionale di perdurante difficoltà, con il conflitto in Ucraina dopodi pandemia, anchesegna una progressiva diminuzione delle. Stando ai dati dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città italiane di Confnazionale (la fotografia sul 2022 è al mese di giugno), dal 2012 al 2022 il calo è del 17% neldel(da 564 a 468 imprese, -96) e del 12% nell’area non centrale (da 403 a 355, -48). Crescono, al contrario, i dati di alberghi, bar e ristoranti: nel complesso si passa da 358 a 364 (+2%) ine da 235 a 253 (+8%) fuori dal. Quanto al raffronto tra il 2019 e il 2022, il periodo del coronavirus, il terziario ha ...

