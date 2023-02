Commercialisti | incontro alla Cattolica su ripresa economica e crescita sociale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 febbraio 2023) “In un momento come questo nel quale, faticosamente, si cerca di ammortizzare l’impatto che la pandemia prima e la guerra poi hanno avuto in Italia, è fondamentale che ad unasi affianchi uno sviluppo che riduca la forbice, in questo momento molto ampia” Dichiara Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottoried Esperti Contabili di Milano. Quali scelte compiere nel breve per attutire la situazione di difficoltà delle realtà economiche più piccole? Come rendere appetibile gli investimenti in Italia? Come impostare le riforme per non penalizzare le fasce più deboli? Come ricostruire la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti? Tutte domande che devono e possono trovare risposta solo attraverso un dialogo costruttivo fra coloro che vivono ...