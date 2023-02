Come si salva l'Italia delle serrande abbassate (Di martedì 28 febbraio 2023) Ogni giorno 27 negozi chiudono definitivamente le saracinesche nelle nostre città. Lo dicono i dati diffusi da Confcommercio e lo dicono i nostri occhi, girando per città (piccole e grandi, da Nord a Sud). Nei quartieri in dieci anni sono scomparsi i “negozi di prossimità”: fruttivendoli, edicole, alimentari, librerie, negozi di abbigliamento. “La pandemia, la crisi energetica dopo e la concorrenza agguerritissima dell’online hanno creato una crisi oggettiva. Abbiamo ancora 700mila esercenti. Come salvarli? Con una spinta fiscale, con un rilancio del piano urbanistico e con la diversificazione dell’offerta”, spiega Antonello Oliva, responsabile dell’Ufficio Economico Confesercenti Ma partiamo dalla fotografia delle nostre città. Tra il 2012 e il 2022 sono spariti oltre 100mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di ... Leggi su panorama (Di martedì 28 febbraio 2023) Ogni giorno 27 negozi chiudono definitivamente le saracinesche nelle nostre città. Lo dicono i dati diffusi da Confcommercio e lo dicono i nostri occhi, girando per città (piccole e grandi, da Nord a Sud). Nei quartieri in dieci anni sono scomparsi i “negozi di prossimità”: fruttivendoli, edicole, alimentari, librerie, negozi di abbigliamento. “La pandemia, la crisi energetica dopo e la concorrenza agguerritissima dell’online hanno creato una crisi oggettiva. Abbiamo ancora 700mila esercenti.rli? Con una spinta fiscale, con un rilancio del piano urbanistico e con la diversificazione dell’offerta”, spiega Antonello Oliva, responsabile dell’Ufficio Economico Confesercenti Ma partiamo dalla fotografianostre città. Tra il 2012 e il 2022 sono spariti oltre 100mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiequellali : Comunque anche voi oriele non le sapete gestire le dinamiche. In un televoto del genere si salva Sara ad occhi chiu… - federic23830309 : @LaZanzaraR24 @giucruciani l'unica cosa fatta in realtà da questo governo è mettere i bastoni tra le ruote a chi sa… - aur24 : RT @VALE70942077: Scusate ma1che sa la verità su come O si comportava con Nikita e lo salva sempre cosa v aspettavate?! Lei da sempre ce l'… - irisjune_ : @Frances74521618 @QLexPipiens @GiorgiaMeloni Immagina di essere violentata da uno per strada. Tutti passano, guarda… - daniela02374757 : RT @VALE70942077: Scusate ma1che sa la verità su come O si comportava con Nikita e lo salva sempre cosa v aspettavate?! Lei da sempre ce l'… -