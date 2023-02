Come si costruisce una barca per la America’s Cup? Il racconto e i segreti di Luna Rossa – VIDEO (Di martedì 28 febbraio 2023) Luna Rossa si sta preparando per prendere parte alla America’s Cup 2024. Manca un anno e mezzo alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena a Barcellona tra settembre e ottobre della prossima stagione. Il sodalizio italiano sogna di conquistare la Vecchia Brocca, strappandola a Team New Zealand contro cui ha perso la finale nel 2021 nella baia di Auckland, dopo aver fatto tremare i Kiwi. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena si sta allenando alacremente a Cagliari, utilizzando il prototipo LEQ 12: i dati che stanno raccogliendo in queste settimane serviranno per costruire l’AC75, ovvero la barca che sarà effettivamente protagonista nella prossima Coppa America. Ma Come si realizza uno scafo che insegue il successo nella kermesse ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)si sta preparando per prendere parte alla2024. Manca un anno e mezzo alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena a Barcellona tra settembre e ottobre della prossima stagione. Il sodalizio italiano sogna di conquistare la Vecchia Brocca, strappandola a Team New Zealand contro cui ha perso la finale nel 2021 nella baia di Auckland, dopo aver fatto tremare i Kiwi. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena si sta allenando alacremente a Cagliari, utilizzando il prototipo LEQ 12: i dati che stanno raccogliendo in queste settimane serviranno per costruire l’AC75, ovvero lache sarà effettivamente protagonista nella prossima Coppa America. Masi realizza uno scafo che insegue il successo nella kermesse ...

